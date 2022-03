Barbara d'Urso, i figli con Mauro Berardi e il matrimonio con Michele Canfora. Le altre relazioni: da Memo Remigi a Vasco Rossi

06 marzo 2022 a

Barbara d'Urso ospite di Verissimo. La conduttrice si racconterà a Silvia Toffanin, dalla vita privata alla carriera. Intanto tra pochi giorni, il 15 marzo, sarà su Italia1 con il programma La pupa e il secchione,

All'anagrafe Maria Carmela D'Urso, la conduttrice (ma anche attrice) è originaria di Napoli e a maggio compirà 65 anni. Ha debuttato in televisione alla fine degli anni Settanta, partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 (poi divenuta Canale 5). Nel decennio successivo ha avviato anche la carriera d'attrice, partecipando a diversi film per il piccolo e grande schermo (La dottoressa Giò, Le ragazze di Piazza di Spagna, Orgoglio), proseguendo parallelamente la sua attività in televisione. Nel corso degli anni Novanta è stata iscritta per un breve periodo all'albo dei giornalisti e ha lavorato per alcuni settimanali e mensili. Dal 2003 lavora come conduttrice televisiva in esclusiva per Mediaset. Ha condotto diverse edizioni del Grande Fratello, nonché altri reality show (La fattoria e Reality Circus), spettacoli di intrattenimento e, dal 2008, programmi di infotainment (Pomeriggio 5 e Domenica Live). È anche un'autrice di libri: ha scritto otto volumi, sette pubblicati dalla Mondadori e uno dalla Nuova Eri.

Per quanto riguarda la vita privata, Barbara d'Urso ha avuto una relazione con il produttore cinematografico Mauro Berardi, durata dal 1982 al 1993, sono nati i suoi due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). Nel settembre 2002 si è sposata con il ballerino Michele Carfora dal quale si è separata nel 2006 ed è divorziata nel 2008. Prima e dopo non sono mancate relazioni e altri flirt che le hanno attribuito i media del gossip. Per esempio il fidanzamento alla fine degli anni Settanta con Memo Remigi è tornato in auge nei mesi scorsi perché il musicista ne ha parlato apertamente nelle clip di Ballando con le stelle. La conduttrice poi ha avuto delle relazioni con Miguel Bosè e successivamente con Vasco Rossi, che le avrebbe anche dedicato la canzone Brava, scritta nel 1981. Mai commentate, invece, le presunte frequentazioni con Fabio Galante, Stefano Bettarini e Alex Pacifico. Smentito categoricamente, poi, il gossip su una relazione con Fabio Testi, a cui la d’Urso è legata da una profonda amicizia.

