Laura Chiatti, la passione per la musica e i flirt prima del matrimonio con Marco Bocci

Laura Chiatti ospite di Verissimo, oggi domenica 6 marzo 2022. L'attrice umbra è protagonista della fiction Più forti del destino in onda da mercoledì su Canale5. Interpreterà Rosalia Catalano, cameriera personale di Costanza Di Giusto interpretata da Dharma Mangia Woods. La fiction - in costume - è ispirata a fatti realmente accaduti. La trama si concentra sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo, con un’attenzione particolare sul destino di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile. Proprio questa sua nuova avventura ("con l'età i ruoli cambiano ed è inevitabile, questa interpretazione mi ha regalato tanto" ha spiegato in un recente intervista) sarà al centro della chiacchierata con Silvia Toffanin.

L'attrice originaria di Magione, 39 anni, sin da piccola ha avuto una grande passione per la musica (ha partecipato alla trasmissione Karaoke nel 1994 e inciso due dischi in inglese), ma una prima svolta arriva quando nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Poi recita con il cantante italiano più desiderato dell'epoca, Nek, nel teen-movie Laura non c'è e due anni più farà parte dei cast dei film Pazzo d'amore e Vacanze sulla neve. Nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai3, Un posto al sole, a cui fanno seguito Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e altri ancora. Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino - al cinema - L'amico di famiglia e la sua carriera è una crescita continua. Farà parte dei cast del film Ho voglia di te (tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia), della miniserie televisiva Rino Gaetano - Ma il cielo è sempre più blu, Baarìa (regia di Giuseppe Tornatore); Il caso dell'infedele Klara; Gli amici del bar Margherita. Nel 2010 è protagonista, nel ruolo di Lara, del film di Carlo Verdone, Io, loro e Lara. Sempre nello stesso anno presta la sua voce a Rapunzel, protagonista del film Disney Rapunzel - L'intreccio della torre, liberamente ispirato alla fiaba classica Raperonzolo dei fratelli Grimm. Nel film interpreta anche le canzoni. Quindi apre il capitolo della conduzione in tv nel varietà di Ra1i Riusciranno i nostri eroi. Il 14 febbraio seguente partecipa come ospite alla terza serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, dove duetta e premia Al Bano. Nell'inverno 2015 ritorna nelle sale come co-protagonista nel film Il professor Cenerentolo, diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel 2017 fa parte del cast di 1993, serie televisiva incentrata su Tangentopoli, trasmessa su Sky Atlantic.

Nella vita privata - dopo le relazioni con Silvio Muccino, Francesco Arca e Davide Lamma - nel 2014 si è sposata con Marco Bocci a Perugia, nella Basilica di San Pietr. La coppia ha due figli, Enea (2015) e Pablo (2016), e vivono nel Perugino. Il gossip nei mesi estivi parlava di un’unione al capolinea. Questo perché, nel giorno del loro anniversario di matrimonio, non si erano scambiati pubblicamente gli auguri. Invece la coppia è più salda che mai. Un amore nato per un errore... finto. "Ho sempre detto che mi era partita una chiamata, per sbaglio. In realtà quella chiamata è partita perché voleva partire" rivelò il marito a Domenica In.

