Tommaso Paradiso, ecco perché i Thegiornalisti si sono sciolti. Chi è la fidanzata Carolina Sansoni

06 marzo 2022 a

a

a

A Domenica In, oggi 6 marzo, ci sarà anche il cantante Tommaso Paradiso, che ospite di Mara Venier presenterà il suo nuovo singolo Tutte le notti. L'ex frontman dei Thegiornalisti, inoltre, farà un medley di canzoni, e chissà che non riproponga proprio qualche successo della band, che si è sciolta nel 2019, dopo 10 anni di storia insieme.

Marco Giallini, il periodo difficile dopo la morte della moglie. Chi è l'attore al cinema con C'era una volta il crimine

La band era stata fondata proprio da Paradiso assieme a Marco Antonio "Rissa" Musella e a Marco Primavera, e dopo 10 anni di successi nel panorama nazionale e internazionale, il cantante romano ha deciso di fare un passo indietro e di intraprendere una carriera da solista. Nei mesi scorsi, Paradiso aveva spiegato da Maurizio Costanzo il perché del suo passo indietro. "Ci sono stati momenti difficili per la divisione. Dopo l’ultima data del tour Love festeggiammo in camerino. Poi qualche giorno dopo nei Thegiornalisti entra questa figura, quest’avvocato che, per gloria personale, ha cercato di fargli capire cose che non erano vere e, infatti, loro poi si sono separati anche da quest’avvocato. Se non ci fosse stata questa figura che ha creato veramente dei grossi casini tra di noi saremmo stati ancora insieme. Ad un certo punto io gli ho detto: ragazzi, se questa persona continua a stare tra di noi, io me ne devo andare perché non posso continuare a lavorare così. Tutta questa faccenda si è risolta paradossalmente bene. Abbiamo superato questa cosa. Io e il chitarrista Marco Rissa ci sentiamo spesso. Ma voglio bene tantissimo anche a Marco Primavera”. E quanto a una possibile reunion, Tommaso aveva chiarito: “Non penso a rimettermi insieme, non credo nelle minestre riscaldate. Purtroppo è uscita fuori la mia vena cantautorale. Anche i dischi dei Thegiornalisti: gli ultimi due li ho fatti da solo, loro suonavano solo ai live. Comunque, mai proverò una goccia di rancore o di rabbia nei loro confronti”.

Red Canzian, la malattia e il periodo in ospedale: ecco cosa ha avuto. Ora torna con il musical Casanova opera pop

Lato vita privata, Paradiso è fidanzato con l'imprenditrice romana Carolina Sansone, classe ’92. I due stanno insieme dal 2o17 e la ragazza è apparsa anche in dei videoclip del cantautore.

Domenica In, oggi 6 marzo ancora spazio alla guerra. Chi sono gli ospiti della puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.