Red Canzian, la malattia e il periodo in ospedale: ecco cosa ha avuto. Ora torna con il musical Casanova opera pop

Torna a Domenica In dopo un periodo di assenza dalle scene a causa di una malattia Red Canzian. L'ex bassista dei Pooh, oggi impegnato come solista, sarà infatti ospite oggi 6 marzo negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, dove va in scena il programma condotto da Mara Venier a partire dalle 14. Canzian aveva detto a gennaio di aver avuto "un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì (all'esordio di Casanova opera pop), questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché". Da quel momento un lungo ricovero in ospedale, di cui lo stesso musicista ha voluto tenere aggiornati i suoi fan con dei video su Facebook.

Ricoverato il 4 gennaio, dopo un mese esatto aveva detto di essere uscito per la prima volta a respirare "l'aria vera, quella pura che mi mancava. Dovrò restare qui ancora un po', quello che ho avuto era molto brutto. Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere dei post, ma sappiate che sto bene, respiro e cammino con le mie gambe". Nuovo aggiornamento il 16 febbraio: "Sto molto meglio, sto tornando, mi manca solo una cosa: rivedervi, stare sul palco e abbracciarvi, ma so che succederà presto". Il 22 febbraio è riuscito ad andare a teatro per vedere Casanova opera pop, immortalando il momento sempre sul social. "Ieri sera è stato un susseguirsi di emozioni difficili da decifrare perché passavano attraverso tanti sapori. Ma tutto profumava di rinascita, anche per questo meraviglioso ritorno a teatro…Ho pianto, ho riso, ero felice ed ero commosso… e forse ho avuto anche paura… però tutto si è appianato con l’abbraccio infinito della mia città e grazie all’anima e al cuore che i miei ragazzi sul palco, e tutti coloro che lavorano allo spettacolo, hanno saputo regalare a questo mio Casanova. Grazie di cuore a tutti". E ancora: "La mattina dopo essere stato a teatro, a vedere per la prima volta il mio Casanova. E durante il giorno i medici e la fisioterapista, vedendomi fare le scale senza problemi e camminare a passo sostenuto nei giardini dell’ospedale, hanno detto che per me è stato terapeutico quel bagno di musica, talento e amore… e di questo sono certo anch’io. Vedere quanto il pubblico ha apprezzato il mio lavoro, quello dei miei performers sul palco, quello di tutta la squadra tecnica e quello della mia famiglia, regalandoci applausi infiniti e sinceri, è stato fantastico. Che voglia di tornare a teatro per l’ultima delle quattro serate di Treviso...". Difatti, il 26 febbraio Canzian è tornato nuovamente a teatro, mentre il 4 marzo è tornato a casa, a due mesi dal ricovero.

"E' stato un periodo lungo, doloroso, spaventoso - ha detto - Sono stato trattato in maniera straordinaria, persone che andavano oltre i propri doveri, domani (sabato, ndr) andremo alle prove di Domenica In perché domenica (oggi, ndr) saremo da Zia Mara. Mara mi ha chiamato un sacco di volte. Saremo, perché con me ci saranno Gian Marco Schiaretti e Angelica Cinquantini. Poi vado a Torino a vedere le ultime date e sarò sul palco per ringraziare lo staff, gli artisti e voi che avete visto lo spettacolo". Oggi, infine, l'ultimo aggiornamento: "Sarò a Domenica In, da Mara, che per me è molto di più di un’amica… durante questi due mesi di ospedale mi è stata vicina con un calore davvero speciale, incoraggiandomi a tener duro e dandomi appuntamento a Domenica In non appena fossi guarito, e così oggi finalmente ci abbracceremo. E non sarò solo, con me ci saranno anche Gian Marco Schiaretti, il nostro eroico Casanova e Angelica Cinquantini, la nostra dolce Francesca. A più tardi".

