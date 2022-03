Domenica In, oggi 6 marzo ancora spazio alla guerra. Chi sono gli ospiti della puntata

06 marzo 2022 a

Come ogni domenica, anche oggi 6 marzo dalle 14 su Rai 1 c'è il consueto appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La zia Mara, uno dei personaggi più amati della televisione italiana, per la seconda settimana consecutiva lascia spazio anche alla guerra in Ucraina e ad inizio di puntata apre uno spazio informativo sugli sviluppi del conflitto con il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano: presenti in collegamento Monica Maggioni, direttrice del Tg1 e Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.

Poi, però, come di consueto spazio al salotto domenicale. Mara Venier ospiterà Enzo Avitabile, con la sua Tutt’eguale song’e criature, dedicata a tulle le mamme e i bambini in fuga dall’ Ucraina; Red Canzian presenterà il musical Casanova Opera Pop, del quale è ideatore e produttore. Con lui i due protagonisti Gian Marco Schiaretti (Giacomo Casanova) e Angelica Cinquantini (Francesca Erizzo), in collegamento anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, la città dove nacque Giacomo Casanova nel 1725.

A seguire Marco Giallini e Giampaolo Morelli presentano il film C’era una volta il crimine, per la regia di Massimiliano Bruno, in uscita nei cinema il 10 marzo. Spazio alla musica con Tommaso Paradiso che si esibisce in un medley di successi oltre a presentare il nuovo singolo Tutte le notti. Serena Autieri interviene per presentare la commedia musicale Rugantino, che torna al Teatro Sistina dal 10 marzo. E infine la signora Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario Luigi Calabresi, presenta il libro La crepa e la luce nel quale racconta la sua vita al fianco del marito, ucciso a Milano durante gli anni di piombo il 17 maggio 1972. Un appuntamento da non perdere quello con Domenica In, che ogni fine settimana raccoglie milioni di consensi.

