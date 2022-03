Licia Colò, chi è: da Alle falde del Kilimangiaro a Eden. Il marito è Alessandro Antonino

05 marzo 2022 a

Alla guida di Eden - Un pianeta da salvare, il programma di La7 in onda stasera alle 22,20, c'è Licià Colò. La conduttrice, prima di approdare sul settimo canale, ha guidato per 16 edizioni il programma Alle falde del Kilimangiaro su Rai 3 e adesso, invece, è al timone del programma di divulgazione scientifica che ci fa scoprire anche le meraviglie dell'Italia e del mondo sempre con un occhio particolare al rispetto per l'ambiente e i suoi protagonisti.

La sua carriera è iniziata nel 1983 come annunciatrice di Italia 1 e, nello stesso anno, debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis Bim bum bam. In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club. Il passaggio in Rai arriva nel 1996 dove conduce le prime due edizioni della trasmissione Geo & Geo, mentre dal 1998 prende la guida di Alle falde del Kilimangiaro. Lascia la Rai nel 2013, mentre nel 2014 passa a Tv2000. Torna nella tv di Stato nel 2018 mentre l'anno successivo arriva a La7 con la conduzione di Eden.

Nella vita privata la conduttrice, 59 anni, è sposata con Alessandro Antonino, 45 anni, un artista napoletano. Ma chi è Antonino? Personaggio eclettico e dai più svariati interessi, è prima di tutto un pittore e il suo nome d’arte è Mr.Ant, pseudonimo con cui ama presentarsi sui social e non solo. Ma non solo: è anche collega di Licia perché in televisione ha condotto su Tv2000 una rubrica dal titolo I viaggi di Alessandro Antonino in cui mostrava luoghi di incantevole bellezza sia dell’Italia che del mondo intero. La coppia - sposatasi nel 2004 - ha avuto una figlia, nel 2005, di nome Liala. Un nome particolare che rappresenta la fusione delle iniziali dei nomi dei genitori, Licia e Alessandro.

