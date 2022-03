Antonino Cannavacciuolo, ecco quante Stelle Michelin ha lo chef sposato con Cinzia Primatesta

05 marzo 2022 a

a

a

E' uno dei personaggi più amati del mondo televisivo e questa sera, sabato 5 marzo, sarà ospite di C'è posta per te su Canale 5. Stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, rinomato chef e presenza fissa nelle case degli italiani grazie a Masterchef, Antonino Chef Academy e tanti altri programmi.

Andrea Delogu, l'infanzia a San Patrignano e il matrimonio finito con Francesco Montanari

Nato a Vico Equense, in Campania, è cresciuto tra i vicoletti antichi del borgo. A otto anni entra per la prima volta in una cucina professionale. Il padre, infatti, era anch'egli un cuoco, e fin da piccolo il sogno del giovane Antonino era quello di fare lo chef. "Guardando indietro mi rendo conto oggi di quanto determinazione e costanza possano portarti lontano - scrive nel suo sito - Ora che vivo con la mia famiglia sul lago d’Orta, in Piemonte, una terra tanto distante dalla mia quanto stimolante e piena di sfide da cogliere, riesco comunque a sentire ancora i profumi della mia amata Campania, quello dei limoni di Sorrento, del ragù della mia cara nonna, del pesce appena pescato". Nel 1999 assume la gestione di Villa Crespi, in Piemonte, che riceve due Stelle Michelin: la prima nel 2003, la seconda nel 2005. E' alla guida anche del Cannavacciuolo Café & Bistrot (Novara), Bistrot Cannavacciuolo (Torino) e LAQUA Countryside (Ticciano), tutti con una Stella Michelin a testa.

Scialpi, il successo negli anni Ottanta, la malattia e il matrimonio finito. Ora un nuovo singolo

Amato personaggio televisivo, esordisce in Cucine da incubo nel 2013, mentre dal 2015 è giudice di Masterchef Italia. Tra gli altri programmi a cui ha partecipato ci sono Antonino Chef Academy e Family Food Life. Lato vita privata, è sposato con Cinzia Primatesta, con cui ha avuto due figli.

Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, chi sono le attrici della fiction Più forti del destino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.