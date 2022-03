Stasera in tv sabato 5 marzo con C'è posta per te su Canale 5. Gli ospiti e le anticipazioni

05 marzo 2022 a

Stasera in tv, 5 marzo 2022, classico appuntamento del sabato di Canale 5 con C'è posta per te, l'ottava puntata stagionale per lo storico people-show (è arrivato alla venticinquesima edizione) ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie che vengono raccontate in studio faranno capolino in veste di “sorpresa” o “regalo” per le persone convocate dai famosi postini, anche Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Antonino Cannavacciuolo.

Ancora una serata dedicata ad ospiti sportivi quindi, dopo che nelle scorse avevano partecipato Lorenzo Insigne e Francesco Totti. Oggi, dunque, in studio ci sarà la coppia di difensori di Italia e Juventus, protagonisti dell'estate 2021 per la vittoria dell'Europeo di calcio. C'è ancora riserbo sul tipo di storia a cui prenderanno parte, ma il pubblico non vede l'ora di ammirare ancora una volta questa coppia affiatata.

Oltre ai due difensori, a C'è posta per te questa sera ci sarà anche lo chef Antonino Cannavacciuolo, padrone di casa di Villa Crespi e reduce dall'esperienza a Masterchef Italia, che si è concluso proprio giovedì scorso. Il cuoco napoletano è molto amato anche per gli altri programmi televisivi che lo vedono coinvolto, tra cui Antonino Chef academy e Family Food Fight. Attese poi anche altre storie, senza ospiti, che faranno come al solito appassionare il pubblico italiano. Appuntamento dunque alle 21,20 su Canale 5.

