Eden, stasera in tv su La7 un nuovo appuntamento con Licia Colò. Le anticipazioni

05 marzo 2022 a

a

a

Torna anche questa sera, sabato 5 marzo, Eden - Un pianeta da salvare, il programma condotto da Licia Colò in onda su La7 alle 22,30. Si tratta di un viaggio in giro per il mondo alla scoperta della meravigliosa varietà di vegetazione, clima e paesaggi che offre la Terra. Un ecosistema complesso e tuttavia minacciato dall'intervento dell'uomo, sempre più letale per il pianeta.

Stasera in tv sabato 5 marzo, su Rai 3 ultima puntata di Insider: chi è Maria Monti, l'ospite di Saviano

Il viaggio di Licia parte dal centro storico di Tivoli, che mantiene ancora il tipico fascino del borgo medievale. Licia visita Rocca Pia, la fortezza che domina la cittadella e raggiunge Villa d’Este, riconosciuta 20 anni fa dall’Unesco come patrimonio culturale dell’umanità, dove scopriremo i tesori delle sale interne e il giardino che tutto il mondo ci invidia, nato dall’estro dell’architetto Pirro Ligorio nella seconda metà del 1500. Meno conosciuta ma comunque suggestiva è Villa Gregoriana, polmone verde costruita sulle fondamenta di un’antica villa romana di cui ancora sono riconoscibili tracce. Arricchisce la visita, il racconto del travagliato rapporto di Tivoli con il fiume Aniene, dalle grandi inondazioni all’intervento umano che nel diciannovesimo secolo ne deviò il corso creando le maestose cascate artificiali: l’acqua ha costituito anche la vera ricchezza di Tivoli che con la prima centrale idroelettrica a corrente alternata, ha fornito elettricità anche a Roma. Ce ne parla il fisico Valerio Rossi Albertini. Il viaggio di Licia si conclude a Villa Adriana, uno dei monumenti italiani più visitati: nata nel 118 dc, fu abbandonata nel 400 per poi essere valorizzata dagli storici rinascimentali che la difesero da furti e razzie e ci hanno permesso di goderne ai giorni nostri.

Stasera in tv sabato 5 marzo, su Rai 1 nuovo appuntamento con Affari tuoi - Formato famiglia. Ecco chi sono i concorrenti

Nella seconda parte, voliamo nella Sicilia occidentale, in provincia di Trapani. Partendo dal paese natale del nostro Presidente della Repubblica, Castellammare del Golfo Licia si calerà nel sottosuolo cittadino alla scoperta di imponenti cisterne che fungevano da granai. Dopo una rapida visita a Segesta, le cui meraviglie furono descritte da Goethe nel diciottesimo secolo, raggiungeremo la Riserva dello Zingaro, l’oasi naturalistica nata 40 anni fa per la volontà dei siciliani che protestando pacificamente in massa, fermarono l’urbanizzazione di questo piccolo paradiso terrestre. Il viaggio di Licia in terra siciliana termina a Scopello, piccolo borgo di pescatori caratterizzato dalla presenza di una tra le più antiche tonnare, attiva dal 1200 al 1984, anno di chiusura definitiva. Completano la puntata un mirabolante viaggio di Mr Nat attraverso le culture e la natura di 3 diversi paesi: Senegal, Madagascar e Perù. Infine voleremo in Grecia nella regione delle Meteore, caratterizzata dalla presenza di monasteri risalenti al XIV secolo.

Scialpi, il successo negli anni Ottanta, la malattia e il matrimonio finito. Ora un nuovo singolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.