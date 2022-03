Stasera in tv sabato 5 marzo, su Rai 3 ultima puntata di Insider: chi è Maria Monti, l'ospite di Saviano

05 marzo 2022 a

Ultimo appuntamento su Rai 3 questa sera, sabato 5 marzo, con Insider. Faccia a faccia con il crimine. Il programma, condotto da Roberto Saviano, va in onda per la quarta volta in prima serata, alle 21,45: ospite dell'ultima puntata sarà Maria Monti.

Durante ogni puntata del programma, l'autore di Gomorra intervista in esclusiva persone che, per motivi diversi, hanno vissuto dall’interno la vita delle mafie: pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati sono infatti le porte di accesso al mondo oscuro del crimine italiano e internazionale. Roberto Saviano ricostruisce, anche grazie al prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma. Racconto e intervista si fondono per portare lo spettatore a scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine.

Nell'ultima puntata quindi, come detto, si scoprirà cosa si provi a diventare un insider quando si è dall’altra parte della barricata, grazie alla storia della prima agente di polizia italiana infiltrata in un’organizzazione criminale, l'agente sotto copertura Maria Monti.

