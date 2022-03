Stasera in tv sabato 5 marzo, su Rai 1 nuovo appuntamento con Affari tuoi - Formato famiglia. Ecco chi sono i concorrenti

05 marzo 2022 a

Stasera, sabato 5 marzo, un nuovo appuntamento con Affari tuoi - Formato famiglia attende i telespettatori di Rai 1. A partire dalle 20,35 infatti Amadeus e la moglie Giovanna saranno i padroni della prima serata del canale di punta della tv di Stato con la nuova versione del celebre gioco dei pacchi. Protagonisti del game show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, i concorrenti e le loro famiglie, che giocheranno nelle due partite previste nel corso della serata, durante la quale non mancheranno momenti di musica e spettacolo.

Nella prima partita giocherà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi. Con loro, ci sarà un ospite: Iva Zanicchi. Nella seconda partita, dal titolo “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip: Christian De Sica, anche lui accompagnato da parenti e persone care, con il compito di aprire i pacchi. Tra loro ci saranno Serena Autieri ed Eleonora Giorgi. In entrambe le partite, in palio ci sarà un montepremi massimo di 300.000 euro che, nella prima partita, in caso di vittoria, andrà al concorrente, nella seconda, con il concorrente vip, verrà devoluto, eventualmente, interamente in beneficenza.

Al centro del game show, come sempre, ci saranno i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi e, tra le novità di quest’anno, ci sarà la presenza di 3 “Pacchi Fortuna”, che renderanno ancora più imprevedibile l’andamento del gioco fino al termine della partita. Avversario dei concorrenti "pacchisti" e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato "Dottore".

