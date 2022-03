Scialpi, il successo negli anni Ottanta, la malattia e il matrimonio finito. Ora un nuovo singolo

05 marzo 2022 a

Scialpi torna in tv e lo fa a Verissimo, ospite nella puntata di oggi - sabato 5 marzo 2022 - della trasmissione condotta da Silvia Toffanin. Il cantante ha appena inciso un nuovo singolo dal titolo Eppure sei mio fratello.

Pseudonimo di Giovanni Scialpi, Scialpi è nato a Parma e ha 59 anni. Scoperto da Franco Migliacci, fa il suo esordio nel 1983 con il singolo Rocking Rolling vincendo il Festivalbar nella sezione Discoverde. Poi nel 1988, in coppia con Scarlett, vince il Festivalbar con il brano Pregherei. Nel 1990 è stato co-conduttore del programma Ricomincio da due, insieme a Sabrina Salerno. Negli anni Novanta ha avuto una grande crisi artistica seguita da un breve periodo di lontananza dalle scene. Lo scorso anno ha ammesso pubblicamente di vivere in condizioni di estrema indigenza. In precedenza aveva rivelato ai suoi fan attraverso Instagram di avere gravi problemi di salute e di aver rischiato di morire tre volte. Il cantante soffre di una aritmia “non sostenuta da pacemaker”,

Nella vita privata il cantante è sposato con Roberto Blasi, manager con cui ha avuto una lunga relazione prima del matrimonio del 2015. I due hanno partecipato al reality Pechino Express. Il loro matrimonio, però, dura solo fino al 2017. “Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”, ha dichiarato Scialpi durante un’intervista a Chi. Nel 2018 il cantante si lega ad un uomo di nome Leo.

