Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, chi sono le attrici della fiction Più forti del destino

Oggi, sabato 5 marzo, a Verissimo ci saranno anche Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods. Le due attrici saranno ospiti del salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 - in onda dalle 16,30, e condotto da Silvia Toffanin - per parlare della nuova fiction Più forti del destino, dove saranno entrambe protagoniste.

Giulia Bevilacqua, nata a Roma nel 1979, nel 2000 frequenta un corso di recitazione al Teatro Training Studio, con Luciano Curreli, per poi diplomarsi, dopo un corso triennale, alla Scuola nazionale di cinema. Le prime apparizioni in tv sono datate 2003, nella fiction Rai Un medico in famiglia. Poi è anche nel cast di Don Matteo, Don Bosco, La omicidi e Una famiglia in giallo. Nel 2005 passa a Mediaset per interpretare la poliziotta Anna Gori in Distretto di Polizia, dove rimane dalla quinta alla nona stagione. Di recente ha preso parte ad Amore pensaci tu, Cops - Una banda di poliziotti, Ritorno al crimine, Tre sorelle e Più forti del destino. Lato vita privata, è stata fidanzata con Simone Corrente per poi sposarsi, nel 2017, con il giornalista Nicola Capodanno, con il quale ha due figli: Vittoria ed Edoardo.

Dharma Mangia Woods, invece, è nata a Roma nel 1994. Ha esordito nel mondo del cinema grazie a Gabriele Muccino, che le dà un ruolo ne L'estate addosso (2015), mentre nello stesso anno anche un altro maestro come Paolo Sorrentino la sceglie per la serie tv The Young Pope con Jude Law e Scott Shepherd. Nel 2017 prende parte al film Il contagio, dove conosce Giulia Bevilacqua e con la quale ha poi recitato anche nella fiction più forti del destino, in uscita nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non si sa se sia fidanzata. In passato erano uscite delle voci su una sua relazione con il cantante Gazzelle, ma non sono mai arrivate conferme.

