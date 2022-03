Massimo Gramellini, dalla morte della madre a due divorzi: poi conosce Simona Sparaco e diventa padre

05 marzo 2022 a

Massimo Gramellini è tornato nelle librerie con Fai bei sogni - dieci anni dopo (Longanesi, 12.25 euro). Pubblicato nel 2012, era un romanzo autobiografico e la vita dell'autore in questi ultimi dieci anni non solo è andata avanti, come è normale che sia, ma ha avuto anche molti cambiamenti e rivolgimenti. Perciò, in occasione di questo anniversario, Gramellini ha sentito il bisogno di rimettere mano alla sua storia, sia inserendo episodi che nella prima versione non aveva raccontato, sia aggiungendo un lungo capitolo in cui ne riprende i temi più forti e li passa al setaccio emotivo della sua vita di questi ultimi anni. Ne parlerà ospite di Verissimo - nella puntata di oggi, sabato 5 marzo - la trasmissione di Silvia Toffanin.

Gramellini, 61 anni, è uno dei giornalisti più apprezzati d'Italia. La sua è una storia segnata dal grave lutto che ha subito quando era bambino. A soli 9 anni ha perso la madre malata di cancro. A quei momenti drammatici della sua vita ha dedicato il libro Fai bei sogni (2012) e ora Fai bei sogni - dieci anni dopo (2022) Tra le sue tante altre pubblicazioni vanno ricordati i libri L’ultima riga delle favole (2010), La patria, bene o male (con Carlo Fruttero, 2010), La magia di un buongiorno (2014), Avrò cura di te (con Chiara Gamberale, 2014).

Sposato con Maria Laura Rodotà figlia del giurista Stefano morto nel 2017. La loro unione è durata cinque anni, dal 1993 al 1998. Successivamente si è legato alla doppiatrice Elisa Galletta, ma anche quel matrimonio è finito. Dopo due divorzi l'opinionista ha ritrovato la serenità grazie alla scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco. Nel 2019 è nato Tommaso, il primogenito per il giornalista che gli ha dedicato il libro Nove mesi per scoprirsi padre. La donna - 43 anni, laureata in lettere indirizzo spettacolo e autrice del libro Lovebook - ha un altro figlio nato da una relazione precedente. Ha conosciuto Grammellini grazie a un'amica in comune.

