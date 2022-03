Linea Verde Explora in Sardegna. Perché oggi sabato 5 marzo 2022 su Rai1 non va in onda Linea Verde Life

05 marzo 2022 a

a

a

Oggi 5 marzo 2022 sarà un sabato con il solo appuntamento con Linea Verde Explora su Rai1 (dalle 12.55). Infatti non va in onda Linea Vedre Life, al suo posto in onda Senato & Cultura - Il futuro è donna?. Dall'Aula del Senato della Repubblica, una puntata su un futuro più proteso verso un'inclusione maggiore della donna in ogni ambito: musica, spettacolo, scienza, imprenditoria, cinema, giornalismo e sport. Presenta Eleonora Daniele, regia televisiva Alessandra De Sanctis.

Arturo Brachetti, chi è il trasformista: "Io omosessuale? Periodo felice della mia vita"

Explora invece ci porterà in Sardegna. Federico Quaranta inizia il suo viaggio nel cuore dell'isola partendo dalla sorgente carsica de Su Gologone, diventata monumento naturale nel 1998, con l'imponente massa d'acqua che fuoriesce da una spaccatura nella roccia calcarea e si addentra nel sottosuolo fino alla profondità attualmente esplorata dagli speleologi di 135 metri. Il cammino prosegue - attraverso le grotte di Corbeddu e il nuraghe Orolo - nella Sardegna fuori dagli stereotipi, quella che non è solo spiagge e mare, ma anche cultura e bellezza selvaggia.

Barbara Boncompagni, chi è la "figlia adottiva" di Raffaella Carrà. La cantante è la figlia di Gianni

Angela Rafanelli, invece, va alla scoperta della città di Cagliari, che conquistò artisti e intellettuali e venne definita da Carlo Levi "bellissima e pietrosa". Il percorso mostra i mutevoli colori del capoluogo sardo e la laguna, ed è arricchito dalle voci del territorio. Fra antiche storie e un presente denso di contaminazioni e successi, anche gastronomici, la puntata si conclude con un'ode all'isola. Incantevole, oggi più che mai.

Emanuel Caserio, il dolore per la morte del fratello: il racconto da Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.