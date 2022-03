L'Eredità, Cristina campionessa nella puntata del 4 marzo 2022. Poi perde alla Ghigliottina

04 marzo 2022 a

a

a

La puntata di venerdì 4 marzo 2022 ha visto vincitrice Cristina. La biologa è la nuova campionessa de L'Eredità, il quiz-game che va in onda su Rai1 ogni giorno ed è condotto da Flavio Insinna. Alla Ghigliottina però non riesce a sbancare e perdersi il bottino, ci riproverà domani. Chi invece ha salutato è la campionessa umbra, la folignate Francesca, ha salutato la trasmissione nella puntata di ieri non dimenticandosi di salutare "nonna Teresa, questa è stata una bellissima esperienza. E' stata come in famiglia".

L'Eredità, oggi 1 marzo la nuova campionessa è Francesca da Foligno. Alla Ghigliottina sbaglia Tribunale

Al triello il campione Alessio - capace di presentarsi per nove volte alla Ghigliottina - inciampa su una domanda che riguarda il film Mary Poppins: quando canta "un poco di zucchero" lo fa per convincere Jane e Michael a fare cosa? La risposta corretta - "riordinare la stanza" - la dà la new entry Cristina che si prende i 230mila euro. Beffata anche Paola.

L'Eredità, oggi 2 marzo la campionessa è ancora Francesca di Foligno. Alla Ghigliottina sbaglia per Lardo

Al gioco finale della Ghigliottina la neo campionessa gioca poi per 115mila euro dopo appena un solo dimezzamento. Le parole da "legare" sono giudicare, attesa, serie, corso e organizzazione. Cristina prova a risolvere il gioco con la parola sala, ma quella vincente è eventi. Sempre assente il professore Andrea, ma stavolta nulla centra il Covid: Andrea è anche un modello oltre ad essere un volto amato e apprezzato all’interno del game show. Così Samira Lui ha dovuto gestire l’intera puntata da sola, ma si è fatta accompagnare dalla sagoma del collega.

L'Eredità, Alessio ancora campione. Protagonista anche Francesca di Foligno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.