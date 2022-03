Stasera venerdì 4 marzo in tv su Canale 5, ultima puntata di Fosca Innocenti. Anticipazioni e trama

04 marzo 2022 a

Stasera in tv, venerdì 4 marzo, su Canale 5 ultimo appuntamento della miniserie Fosca Innocenti, a partire dalle ore 21.25. La miniserie racconta le disavventure della vicequestora Fosca Innocenti, impegnata a dividersi tra casi enigmatici da risolvere e drammi sentimentali da sbrogliare. Si ritrova così a dover affrontare problemi quotidiani, tra tragici delitti e storie di provincia. Il suo migliore amico si chiama Cosimo. E' il titolare dell'enoteca vicina al commissariato che lei ogni tanto frequenta. Tra i due un rapporto di sentimenti non confessati e parole mai dette.

Il ruolo di Fosca Innocenti è interpretato da Vanessa Incontrada, mentre Francesco Arca è Cosimo. Nel cast anche Pino Ricci (Francesco Leone), Cecilia Dazzi (Rosa Lulli), Desirée Nocerini (Giulia De Falco), Irene Ferri (la pm Giuliana Perego), Giorgia Trasselli (Bice), Claudio Bigagli (il medico legale Fontana) e Maria Malandrucco (Susy). Un cast di alto livello per una miniserie che ha catturato molti spettatori, ottenendo buoni risultati di audience. Stasera l'ultima puntata.

Una dignitosa sepoltura, così si intitola l'episodio finale della miniserie. Diamo uno sguardo alle anticipazioni. Fosca Innocenti avrà a che fare con l’assassinio di don Rocco. A trovare il cadavere del prete è Nasha, giovane clandestina alla ricerca del fratello di cui ormai da tempo ha perso le tracce. Avviate immediatamente le indagini, il caso porterà la vicequestora ad addentrarsi nei meandri della parrocchia e a tenere d’occhio chiunque abbia preso parte al funerale: il viceparroco don Paolo, la restauratrice e mamma single Giovanna, la transessuale Luna e Greta, ex prostituta che, proprio grazie al sacerdote, aveva trovato asilo nella canonica. L'assassino è uno di loro? E' probabile, ma chi? Mentre diventa sempre più chiaro che la verità sulla morte del sacerdote nasconde un pericoloso segreto, la tensione tra Fosca e Cosimo non accenna a diminuire. Lui le ha confessato che intende partire per gli Stati Uniti e lei non ha preso bene questa notizia. Come finiranno le cose tra i due?

