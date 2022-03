La promessa dell'alba, stasera in tv 4 marzo su Rai3: la storia vera dello scrittore Romain Gary

04 marzo 2022 a

Stasera in tv - venerdì 4 marzo 2022 - su Rai3 andrà in onda il film La promessa dell'alba (ore 21,20). Pellicola francese del 2017, regia di Eric Barbier, il cast è formato da Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Catherine McCormack e Didier Bourdon. Partendo dal contesto familiare, con un focus sul ruolo fondamentale della madre, il regista Barbier traduce in pellicola la storia vera dello scrittore francese Romain Gary e del suo libro cult, del rapporto strettissimo a tratti morboso e capace di creare un senso di fastidio con la mamma Nina Kacew, interpretata da una straordinaria Charlotte Gainsbourg.

La trama Lo scrittore Romain Gary intraprende con la moglie Lesley un lungo viaggio verso Città del Messico. Durante il tragitto Lesley legge lo scritto a cui sta lavorando il marito, un lavoro autobiografico in cui l'uomo racconta del suo rapporto viscerale con la madre, una donna dalla personalità forte e decisa che ha tracciato il suo destino. Romain ripercorre così i momenti passati in Polonia durante l'infanzia, l'adolescenza a Nizza e gli studi a Parigi fino ad arrivare al suo reclutamento nella Seconda guerra mondiale, un'impresa che gli valse la Legion d'onore.

Uscito nel 1960 La promessa dell'alba è il ritratto di una donna pugnace, il racconto di un figlio letteralmente posseduto dalla madre e di una traiettoria epica che Éric Barbier restituisce con foga ed energia. La principale qualità del suo film è di aver colto il carattere 'senza sosta' di una donna bigger than life, lo slancio romanzesco che la guidava e che applicava al quotidiano, immaginando in grande il futuro del suo bambino.

