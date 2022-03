Propaganda Live stasera venerdì 4 marzo su La7: ospiti e anticipazioni

04 marzo 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 4 marzo, su La7 classico appuntamento con Propaganda Live, uno dei programmi di punta della rete. In diretta Diego Bianchi detto Zoro e la sua squadra, raccontano l'attualità con ironia e cercando di strappare ai telespettatori un sorriso anche nei momenti più difficili, come quello che stiamo vivendo per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e il rischio di una terza guerra mondiale. Ovviamente sarà proprio la guerra al centro del programma di questa sera. Non mancheranno gli ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Puntuale come sempre la striscia satirica di Makkox dedicata all'attualità.

Video su questo argomento Masterchef, vince Tracy: finale tra lacrime e un menù che abbraccia Italia e Nigeria Nicola Uras

Francesca Mannocchi sarà in collegamento dall'Ucraina per raccontare le ultime notizie sul conflitto. Mostrerà inoltre immagini esclusive girate nelle ultime ore. Ospite d’eccezione la giornalista e attivista politica iraniana Masih Alinejad, che da sempre si batte contro il regime dittatoriale in Iran. E' il motivo per il quale da dieci anni non può fare ritorno nel suo paese: verrebbe immediatamente arrestata. Ascanio Celestini, invece, ricorderà la figura di Pierpaolo Pasolini a cento anni dalla nascita.

A Quarto Grado riflettori sui casi di Liliana Resinovich e Gigi Bici

Anche il reportage della settimana di Diego Bianchi è dedicato alla guerra. Zoro è andato a Przemyśl. Una città polacca al confine con l’Ucraina, dove stanno arrivando centinaia e centinaia di profughi ogni giorno, chi a piedi e chi in treno. Bianchi ha visitato spazi adibiti a centri accoglienza e gestiti da volontari e intervistato diversi ucraini in fuga dalla guerra, ha toccato con mano quello che sarà uno dei problemi più complessi dei prossimi anni: la gestione dei profughi. Non mancherà, stasera, il monologo di Andrea Pennacchi mentre Angela Baraldi canterà Se io fossi un angelo di Lucio Dalla per ricordare i 10 anni dalla scomparsa del grande artista legando la sua esibizione al terribile momento che stiamo vivendo. Ospiti musicali d'eccezione anche stasera: i Litfiba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.