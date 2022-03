Valentino Rossi, nata la figlia Giulietta: il post su Instagram con Francesca Sofia Novello

04 marzo 2022 a

FIocco rosa in casa di Valentino Rossi e della sua compagna Francesca Sofia Novello. È nata oggi Giulietta Rossi, la figlia primogenita della coppia. L’annuncio lo hanno dato in un post su Instagram, dove pubblicano anche una foto con il piedino della neo nata in primo piano. "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo!", fanno sapere Rossi e la mamma.

La neonata è venuta al mondo alle 3.53 all’ospedale di Urbino. Un giorno speciale anche perché - dopo tanti anni - oggi venerdì 4 marzo è ripartita la MotoGp con le libere ma proprio senza Valentino, assoluto dominatore del circus negli ultimi 25 anni.

Valentino e Francesca avevano annunciato la gravidanza con un tenero scatto dove Il Dottore – vestito per l’appunto proprio da medico, con tanto di camice bianco – usava uno stetoscopio per auscultare il pancino della modella, che già sapeva di aspettare una bambina. “Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, aveva scritto il campione nella didascalia all’immagine, che era presto diventata virale sui social.

