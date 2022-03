Emanuel Caserio, chi è l'attore: la mamma Wanda e la morte del fratello

04 marzo 2022 a

Emanuel Caserio ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'attore - uno dei più amati del momento - è uno dei protagonisti del successo de Il paradiso delle signore in onda ogni pomeriggio proprio sulla rete ammiraglia della Rai. Con lui, in trasmissione, ci sarà anche la mamma Wanda. I due si racconteranno e sicuramente non mancherà un ricordo di Edoardo, fratello di Emanuel: morì da piccolo per cause non ben specificate.

Emanuel Caserio, 31 anni, originario di Latina, in una intervista ha ammesso che da giovane si è dato da fare: “Più che donnaiolo direi un ragazzo simpatico e timido che, per questo, può piacere. Il donnaiolo è proprio a caccia, io no". Parlando delle sue storie sentimentali in passato l'attore ha ammesso di aver avuto una relazione speciale con la madre di una sua amica. Un rapporto che è durato un po' di tento e che lo ha coinvolto in maniera particolare. “Con la signora non ci vediamo e non ci sentiamo più. Neanche con la mia amica, che della nostra storia non ha mai saputo nulla. E’ una questione un po’ particolare". Attualmente dovrebbe essere single. Anche se nelle ultime settimane si è fatta largo l’ipotesi di un flirt con la collega Chiara Russo.

Emanuel ha iniziato la sua carriera da attore al teatro per poi passare alle serie televisive partecipando a Squadra Antimafia 7, Il Commissario Rex e Un Medico in Famiglia. Al cinema ha esordito con I ponti di Sarajevo, presentato anche al Festival di Cannes del 2014. Ha partecipato anche al film “Io e lei“, diretto da Mirasole Tognazzi.

