Quarto Grado stasera venerdì 4 marzo su Rete 4: le anticipazioni

Stasera in tv, venerdì 4 marzo, nuovo appuntamento con Quarto Grado, trasmissione di punta di Rete 4, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma si occupa dei gialli italici: gli omicidi senza colpevoli, le morti misteriose, le persone scomparse, i condannati ingiustamente. Anche stasera riflettori sui misteri a partire dalle 21.20. Ancora una volta si parlerà del caso di Liliana Resinovich. Restano ancora dubbi sulle cause del decesso della 63enne di Trieste. Era scomparsa il 14 dicembre, poi ritrovata il 5 gennaio in un bosco vicino alla sua abitazione.

La Procura sta vagliando sia l’ipotesi dell'omicidio che quella del suicidio. I due uomini protagonisti della vicenda sono il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, e il migliore amico della donna, Claudio Sterpin. I due continuano ad accusarsi a vicenda. La polizia sta vagliando gli alibi del marito e dell’amico di Liliana. Ma la possibilità che sia stata lei stessa a togliersi la vita non è affatto esclusa. Nella puntata di oggi si parlerà anche di altro. Obiettivo puntato in particolare sull'omicidio di Luigi Criscuolo. Gigi Bici, questo il soprannome con cui tutti lo conoscevano, è stato ammazzato con un colpo di pistola al volto.

Era svanito nel nulla l’8 novembre per poi essere ritrovato senza vita il 21 dicembre, nei pressi della sua automobile. Per l’omicidio del 60enne era stata arrestata Barbara Pasetti, 44 anni, donna che aveva trovato il corpo. Nei suoi confronti l’accusa di estorsione. La donna, fisioterapista, dice di non aver mai conosciuto l’uomo. Ma secondo gli inquirenti lei stessa lo avrebbe contattato per “sistemare” l’ex marito che già in passato aveva provato ad avvelenare. Quarto Grado si concentrerà in particolare su questi due casi, ma gli argomenti di discussione e di confronto tra i numerosi e autorevoli ospiti in studio saranno anche altri, come del resto accade ogni venerdì.

