Lucio Dalla, chi è Roberto Roversi: il sodalizio tra i due è stato fondamentale per il cantautore bolognese

Lucio Dalla, il cantautore bolognese scomparso dieci anni fa, il primo marzo 2012 poco dopo la partecipazione al Festival di Sanremo insieme a Pierdavide Carone, nella sua carriera musicale ha formato un importante sodalizio con Roberto Roversi. Ma chi è lo scrittore che è stato fondamentale per l'autore di Piazza Grande?

Nato a Bologna, Roversi è stato uno scrittore, poeta, paroliere, giornalista, e libraio dal 1948 al 2006 della libreria Palmaverde di Bologna. Ha fondato e diretto le riviste Officina (insieme a Francesco Leonetti e Pier Paolo Pasolini) e successivamente Rendiconti. Alcuni suoi versi sono stati messi in musica da artisti importanti nel panorama nazionale, tra cui gli Stadio e, appunto, Lucio Dalla. Con il cantautore scomparso 10 anni fa, Roversi ha realizzato ben tre album discografici e uno spettacolo teatrale. I due hanno iniziato a collaborare a metà degli anni Settanta. Come ricorda il sito vita.it, infatti, nel 1973 il trentenne Dalla è in piena crisi di identità artistica. Ha raggiunto la popolarità con 4 marzo '43, ha rotto con Paola Pallottino, autrice di quelle parole, e detesta Piazza Grande, scritta da Bardotti e Baldazzi, Il produttore Renzo Cremonini gli fa incontrare allora Roberto Roversi, e nel giro di pochi mesi vede la luce l'album Il giorno aveva cinque teste che sancisce la spiazzante metamorfosi stilistica di Dalla. Oltre a Il giorno aveva cinque teste, i due insieme firmano anche Anidride solforosa e Automobili.

Roversi è morto a Bologna pochi mesi dopo Dalla, a settembre 2012, all'età di 89 anni; la sua figura è stata ricordata da intellettuali e scrittori dell'area bolognese e non sono mancati l'omaggio degli allora presidente della repubblica Napolitano, sindaco di Bologna Merola e rettore dell'università Dionigi.

