Stasera in tv giovedì 3 marzo, su Rai 3 omaggio a Lucio Dalla con un documentario sul cantante bolognese

A dieci anni dalla sua scomparsa, avvenuta il primo marzo 2012, Rai 3 rende omaggio a Lucio Dalla. Questa sera, giovedì 3 marzo, alle 21,20 andrà in onda il documentario Per Lucio diretto da Stefano Bonaga, un viaggio visivo e sonoro nell’immaginario poetico e irriverente del cantautore bolognese, una narrazione inedita del suo mondo attraverso le parole del fidato manager Tobia (Umberto Righi) e dell’amico d’infanzia Stefano Bonaga.

Per Lucio è un ritratto che tra - biografia e storia, realtà e immaginario - attinge dall’infinito bacino dei repertori audiovisivi pubblici e privati, storici e amatoriali. Tutti elementi che riportano alla luce l’avventura di Dalla e le sue molte vite: il faticoso esordio, l’entusiasmo per la prima ascesa al successo, la fortunata collaborazione con il poeta Roberto Roversi, fino alla consacrazione come autore colto e popolare. Liriche e musiche dipingono così un’Italia sotterranea e sfumata, immergendo lo spettatore in una libera narrazione del Paese che attraversa tanto il boom economico che i tragici eventi del periodo legato alla fine degli anni’ 70.

Il documentario è una coproduzione Rai Cinema, presentata in anteprima mondiale alla 71ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Il regista Pietro Marcello utilizza in modo originale materiali d’archivio provenienti dagli archivi di Istituto Luce Cinecittà, Rai Teche, Fondazione Cineteca di Bologna, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia, Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico e Fondazione CSC – Archivio Nazionale Cinema d’Impresa (Ivrea). Un appuntamento da non perdere dunque ed emozionante quello che andrà in onda alle 21,20 su Rai 3 in ricordo del grande Lucio.

