Stasera in tv giovedì 3 marzo, su Canale 5 nuovo appuntamento con il GF Vip: le anticipazioni

03 marzo 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip questa sera, giovedì 3 marzo, su Canale 5, in prima serata. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, sta arrivando alle battute finali e ha cambiato uno dei due giorni della messa in onda, passando dal lunedì e venerdì al lunedì e giovedì.

Il mondo trema per la guerra: esperti a confronto a Piazzapulita

"A pochi giorni dalla finalissima i nostri vipponi sgomitano per arrivare al traguardo", dice il conduttore Signorini. Ospite annunciata è Valeria Graci, che entrerà nella Casa per incontrare Manila Nazzaro, mentre anche Alessandro Basciano, eliminato lunedì, farà il suo ingresso in studio. Signorini spiega come Soleil abbia dato "una gomitata inavvertitamente al labbro di Lulù, che se l'è presa anche con la sorella Jessica. Tra le due c'è maretta: continuano a discutere per colpa di Barù e stasera si cercherà di approfondire il rapporto familiare a pochi passi dalla fine del programma. Alessandro e Sophiie si sono separati da tre giorni, e lei sente la mancanza di lui, che stasera le dirà tutto ciò che pensa. In nomination ci sono Antonio Medugno, Giucas Casella, Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, e due di loro lasceranno la casa". In programma infatti una doppia eliminazione a sorpresa.

A Dritto e Rovescio la guerra e la posizione politica di Matteo Salvini

Giucas Casella è "in piena tempesta ormonale, ha perso la cabeza per Delia. Tra loro c'è anche un terzo incomodo che è Antonio", dice il conduttore, che ricorda l'appuntamento per questa sera subito dopo Striscia la notizia.

Doc - Nelle tue mani, da stasera le nuove puntate. La trama

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.