Piazzapulita stasera tv giovedì 3 marzo. Anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

03 marzo 2022 a

a

a

Piazzapulita è uno dei programmi cult di La7, in palinsesto ogni giovedì. Ovviamente sarà così anche nella giornata di oggi, 3 marzo. Appuntamento in prima serata con la classica conduzione di Corrado Formigli. Ovviamente i temi di oggi saranno quelli della guerra e delle conseguenze sia dal punto di vista economico che da quello umanitario. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era inattesa e si sta rivelando drammatica sotto diversi punti di vista. Le vittime sono già migliaia e i contraccolpi si stanno riflettendo su tutto il mondo, soprattutto in Europa, ancora di più in Italia, Paese che dal punto di vista energetico dipende dalla Russia al 43%.

Confcommercio: caro bollette per le imprese oltre il 160%

Inizio alle 21.15 per il confronto tra i numerosi e autorevoli ospiti di Corrado Formigli. Per la puntata di questa sera, annunciato un reportage esclusivo proprio dall'Ucraina. Alessio Lasta cercherà di comprendere al meglio la situazione, approfondendo sul campo le motivazioni che hanno scatenato il conflitto e i rischi che corrono sia il Paese aggredito che il resto del mondo. A parte le battaglie e il drammatico bilancio di morti e feriti, la comunità internazionale deve subito affrontare il tema dei profughi. Sono milioni i cittadini che stanno lasciando la loro amata nazione, sia per la paura delle bombe che per cercare di garantire ai propri figli un futuro di libertà. Quanti ne arriveranno in Italia? Per ora è la Polonia a registrare il maggior numero di ingressi, ma nelle prossime settimane il flusso degli immigrati aumenterà notevolmente e verso tutte le nazioni.

I militari fermano il collegamento della giornalista Rai | Il video

Piazzapulita ha abituato i telespettatori a ospiti autorevoli e competenti. Sarà così anche questa sera. Annunciata la presenza del generale e presidente del Comitato militare dell’Unione europea, Claudio Graziano, e del ministro degli esteri, Luigi Di Maio, Ma ci saranno anche la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, Nathalie Tocci; il consigliere scientifico di Limes, Germano Dottori; i giornalisti Federico Fubini e Alberto Negri oltre a Nunzia De Girolamo e allo storico dell’arte Tomaso Montanari.

A Dritto e Rovescio la guerra e la posizione politica di Matteo Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.