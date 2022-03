Francesca Porcellato, chi è: dal drammatico incidente a 18 mesi, alla rivincita nel mondo dello sport. L'amore della rossa volante

03 marzo 2022 a

a

a

Oggi è un altro giorno giovedì 3 marzo. Nella puntata di oggi, una delle ospiti di Serena Bortone, che conduce la seguitissima trasmissione di Rai 1, sarà Francesca Porcellato. Chi è Francesca? Atleta paralimpica, molto amata dagli sportivi italiani, è una fondista e paraciclista. Vanta la bellezza di dieci partecipazioni ai Giochi paralimpici, sette a quelli estivi e tre a quelli invernali. Nella sua bacheca brillano ben quindici medaglie. Per le prestazioni da incorniciare, è soprannominata la rossa volante. E' paraplegica e vive sulla sedia a rotelle perché quando aveva solo diciotto mesi fu investita da un camion. All'atletica leggera si è avvicinata a 17 anni per la voglia "di fare andare la mia carrozzina più veloce che potevo. Ce l'ho fatta".

Barbara Boncompagni, chi è la "figlia adottiva" di Raffaella Carrà. La cantante è la figlia di Gianni

E' una atleta completa e versatile, in grado di competere su distanze che variano dai 100 metri alla maratona. In quest'ultima specialità si è imposta a New York, Londra, Boston e Parigi. Alle Olimpiadi partecipa ininterrottamente dall'edizione di Seul 1988 e a quella di Pechino è stata anche portabandiera. Non solo atletica. Si è dedicata anche allo sci di fondo, partecipando ai Giochi invernali di Torino 2006, a quelli di Vancouver 2010 (dove ha vinto un oro) e a quelli di Soci 2014. E non finisce qui.

Nonno Faustino si vendica a Le Iene del nipote Federico: il video dello scherzo a @carlettolife

Ha gareggiato anche sulla handbike, conquistando due medaglie d'oro ai mondiali di Nottwil, ma si è imposta purein gare di coppa del mondo. Insomma una macchina da guerra in qualsiasi disciplina si è lanciata. Il suo palmares è da brividi in tutte le specialità. Nella vita privata è legata a Dino che è anche il suo allenatore. Oltre alle vittorie sportive, decine e decine di riconoscimenti, tra i quali Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana e Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

Laura Laurenzi, l'amore per Enzo Bettiza: "Totalizzante, è stato spropositato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.