Barbara Boncompagni, chi è la "figlia adottiva" di Raffaella Carrà. La cantante è la figlia di Gianni

03 marzo 2022 a

a

a

Ospite della puntata odierna - giovedì 3 marzo - di Oggi è un altro giorno, Barbara Boncompagni parlerà anche del suo rapporto con Raffaella Carrà. La figlia del compianto Gianni, infatti, sarà nello studio del salotto pomeridiano di Rai 1, in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì, condotto da Serena Bortone.

Arturo Brachetti, chi è il trasformista: "Io omosessuale? Periodo felice della mia vita"

Nata nel 1963, Barbara Boncompagni è cantante e autrice televisiva, nonché una sorta di figlia adottiva di Raffaella Carrà. La cantante romagnola, infatti, è stata legata sentimentalmente al padre Gianni, e Barbara l'ha sempre considerata come una seconda mamma e le ha voluto molto bene. Al Corriere della Sera, dopo la scomparsa della cantante, disse: "Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone. Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casa Raffaella quando venne a vivere da noi. Io ero la più piccola e per tutte noi fu come una mamma. Avevamo in comune anche il fatto che lei da bambina era stata abbandonata dal padre, noi dalla madre”.

I militari fermano il collegamento della giornalista Rai | Il video

Debutta in tv nel 1980 nella trasmissione del padre Drim dove canta la sigla Con i piedi all'insù. La canzone esce anche come singolo ed ottiene un discreto successo. Due anni dopo è ancora la cantante della sigla di un programma del padre, Tre x tre, e ancora una volta pubblica il brano, Colpo di fulmine, come singolo. Nel 1983 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Notte e giorno, mentre nel 1985 incide il singolo Sogni proibiti, il suo ultimo. In seguito partecipa a Non è la Rai, storico programma ideato dal padre, come vocalist, mentre nel 1988 esordisce anche come autrice televisiva con La posta del cuore e Paint Your Life. Lato vita privata, non si conosce chi sia il marito, padre dei due figli Mattia e Brando.

Nonno Faustino e il nipote Federico a Le Iene, stavolta lo scherzo lo fa Stefano Corti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.