Nonno Faustino si vendica a Le Iene del nipote Federico: il video dello scherzo a @carlettolife

02 marzo 2022 a

a

a

E alla fine la situazione si è ribaltata. Nonno Faustino, il nonno più social dell'Umbria e d'Italia a causa degli scherzi del nipote Federico, meglio noto come @carlettilife su Instagram, si è vendicato grazie a Le Iene. Nella puntata di questa sera è andato in onda lo scherzo ideato dalla Iena Stefano Corti. Complici, oltre a nonno Faustino, anche la famiglia e l'amico del nonno, Filiberto. E così, armati di farina, uova, schiuma spray, martello, fucile a pallettoni e petardi, i "vendicatori" mettono in campo lo scherzo a Federico.

Nonno Faustino e il nipote Federico a Le Iene, stavolta lo scherzo lo fa Stefano Corti

@carlettolife torna a casa pensando di fare il solito scherzo a nonno Faustino, ma quando entra dentro le mura si trova Filiberto in una barella, perché investito dal nonno in macchina. Arrivano anche i carabinieri, che fanno salire in macchina nonno Faustino e Federico. L'auto però non va in caserma, bensì in un casolare abbandonato. Federico è impaurito e pensa che i carabinieri lo vogliano picchiare. I finti militari lo legano al "torchio delle torture", dando al nonno le uova. Così, uno dopo l'altro, Federico riceve anche la farina, delle martellate, dei colpi di fucile a pallettoni e, per finire, i petardi. A vendicarsi degli scherzi, inoltre, sono anche la mamma, la zia e Filiberto. Insomma, il nonno è riuscito a vendicarsi di Federico, che per una volta è vittima e non "carnefice".

GUARDA IL VIDEO DELLO SCHERZO

Finito lo scherzo, in studio compare proprio nonno Faustino. "Sono venuto per fare il programma, però mi serve l'aiuto di una donna - dice il nonno - Belen, mi devi aiutare!". La showgirl quindi sale sul palco e si complimenta per l'età di nonno Faustino, che conclude la sua presenza a Le Iene chiedendo alla ragazza argentina di fidanzarsi. Erano attese scintille, non sono di certo mancate.

Carlettolife fa il giro del web: dai cappelletti con Ibrahimovic ai saluti di Ranocchia e Lukaku "da Foligno" I VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.