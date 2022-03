Atlantide, viaggio alla scoperta della guerra in Ucraina: le anticipazioni della puntata stasera mercoledì 2 marzo in tv su La 7

02 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 2 marzo, su La 7 con Atlantide. Il programma condotto da Andrea Purgatori andrà in onda alle 21,15, in prima serata, e affronterà un tema di stretta attualità, la guerra in Ucraina.

Il titolo della puntata è Polveriera Ucraina, con la cronaca delle ore più drammatiche della guerra nell'est Europa. La ricostruzione dell’escalation della Russia di Putin nel confronto con gli Stati Uniti. E l’ultima parte dell’intervista di Oliver Stone allo zar del Cremlino: la prima, era andata in onda la scorsa puntata, mercoledì 23 febbraio, alla vigilia dell'ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino.

Non mancherà, ovviamente, il dibattito sul conflitto, con collegamenti dalle zone della guerra e confronti in studio. Ci saranno la giornalista Rula Jebreal e l’analista geopolitico Dario Fabbri, mentre i collegamenti in diretta saranno con la giornalista Francesca Mannocchi nel Donbass e con gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistini e Andrea Nicastro a Kiev e Mariupol, dove si combatte giorno e notte.Consueto appuntamento, infine, anche con la vignetta di Mauro Biani. Appuntamento in prima serata su La 7.

