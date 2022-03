Stasera in tv mercoledì 2 marzo: nuovo appuntamento con Controcorrente su Rete 4. Gli ospiti e le anticipazioni

02 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 2 marzo, con Controcorrente su Rete 4, il programma di approfondimento politico, di cronaca e attualità condotto da Veronica Gentili. Appuntamento alle 21,25 per parlare della guerra in Ucraina, argomento che è al centro di tutti i programmi di approfondimenti nell'ultima settimana. Da quando Vladimir Putin ha lanciato l'offensiva nella notte di giovedì scorso, infatti, gli occhi di tutto il mondo sono puntati nella zona del conflitto.

A Controcorrente, quindi, si affronterà il tema del conflitto ucraino per comprendere insieme a ospiti, testimoni, esperti e protagonisti politici quali saranno i possibili scenari, e quali le possibili conseguenze, politiche ed economiche, anche per l’Italia. Nel corso della puntata, tutti gli aggiornamenti in diretta grazie ai collegamenti con gli inviati del programma dal fronte di guerra. Inoltre, finestre sulle storie dei protagonisti, e servizi realizzati direttamente dall’Ucraina e dalla Russia.

Tra gli ospiti, sono attesi Daniele Capezzone, Giorgio Mulè e tanti altri che non sono ancora stati annunciati. Appuntamento dunque alle 21,25 su Rete 4 per Controcorrente.

