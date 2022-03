Stasera in tv mercoledì 2 marzo, a Chi l'ha visto? uno speciale sull'Ucraina. Le anticipazioni

02 marzo 2022 a

Consueto appuntamento del mercoledì sera su Rai 3: anche oggi, 2 marzo, arriva Chi l'ha visto, il programma al fianco delle famiglie degli scomparsi alla ricerca di risposte che possano portare alla verità. Casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere anche con l'aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell'attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda alle 21,20, lascerà spazio anche all'attualità, con la guerra in Ucraina in primo piano. Così ecco che ci saranno gli appelli e le storie di chi si trova in Italia e cerca notizie di familiari e amici in Ucraina. Ma come al solito non mancheranno nemmeno gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich e la misteriosa vicenda di Chiara, la donna di Roma che prima di scomparire era andata a vivere in albergo dopo che qualcuno le aveva svuotato la casa.

E ancora, il caso di una donna di Palermo che si sarebbe suicidata, ma le tre versioni differenti del compagno su cosa sia successo quella sera non convincono la famiglia: secondo loro Daniela era serena e amava la vita. Infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

