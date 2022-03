Un'ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 2 marzo, in tv su Rai 2

02 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 2 marzo, su Rai 2 con Un'ora sola vi vorrei, il programma televisivo condotto dal comico e attore romano Enrico Brignano. Alle 21,20 andrà in onda una puntata speciale, chiamata Booster Edition, dove Brignano ripropone i migliori momenti delle quattro stagioni andata in onda fin qui del one man show.

Brignano, stasera, propone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica con alcuni momenti tra i più divertenti delle quattro stagioni di Un’ora sola vi vorrei. Insieme a lui e Flora Canto, come sempre protagonista del siparietto finale di “casa Brignano”, il pubblico potrà rivedere alcuni ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano: dal premio Oscar Nicola Piovani a Nina Zilli, da Stash a Clementino. La durata dello show sarà sempre di 60 minuti: un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, in cui, oltre ai compagni di avventura storici, ci saranno i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli. Un’ulteriore dose di risate e leggerezza in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno.

Mercoledì prossimo, 9 marzo, andrà in onda la seconda puntata di questo speciale molto amato e apprezzato dal pubblico. Basti pensare che l'ultima puntata andata in onda, lunedì 14 febbraio, ha fatto registrare il 5% di share, con 1 milione 177 mila spettatori.

