Stasera in tv mercoledì 2 marzo, Bentornato papà arriva su Rai 1. La trama del film di Domenico Fortunato

L'ultimo film diretto da Domenico Fortunato, l'attore e regista pugliese, arriva stasera, mercoledì 2 marzo, su Rai 1. In prima serata alle 21,20, e in prima visione, ecco Bentornato papà, la pellicola che vede come protagonisti lo stesso regista, Donatella Finocchiaro, Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia, ma anche Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante. Si tratta di una intensa e toccante storia familiare e di amicizia. Parlando del film a Cinecittà News, Fortunato ha raccontato: "Una sera parlando con il produttore Cesare Fragnelli, abbiamo scoperto di aver vissuto entrambi, quando non avevamo neppure vent’anni, la perdita del padre. Da giovani, siamo stati tutti contestatori e ribelli. A una certa età non si apprezzano certe cose, non si capiscono perché si è presuntuosi, si vorrebbe solo spaccare il mondo. Cesare aveva scritto su questo tema un soggetto bellissimo (insieme a Francesca Schirru, ndr) e me lo ha affidato. Leggendolo mi sono commosso e ho accettato di dirigerlo". Ma di cosa parla esattamente il film?

Si tratta del dramma di una famiglia messa alla prova dalla malattia. Franco, dopo un importante colloquio di lavoro a Roma, torna nella sua casa in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia Alessandra. Con lui c'è Andrea, il figlio che vive nella Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica. Ma proprio quando arriva la conferma di aver ottenuto il prestigioso incarico, Franco ha un ictus: una tragica sorpresa che sconvolge la sua vita e quella dei suoi cari, ma che diventa per tutti un momento di crescita interiore.

Fortunato, oltre che regista, è anche protagonista della storia: "È stata molto tosta - ha detto sempre a Cinecittà News - C'è stato un momento in cui ho chiesto al produttore di scegliere un altro attore. Lui mi ha detto che ero pronto, perché stavo raccontando anche il mio vissuto. Ho avuto la fortuna di avere vicino a me tanti professionisti che mi hanno aiutato fino all’ultimo ciak. La prossima volta, però, o faccio solo il regista o solo l’attore. Questo mestiere è il più bello del mondo. Vittorio Gassman diceva: è sempre meglio che lavorare. Ma alla fine è stancante pure mentalmente, non solo fisicamente".

