Matrimonio a prima vista, le anticipazioni della puntata stasera in tv 2 marzo su Real Time. Sorprese in vista tra Gianluca e Giorgia?

Stasera in tv, mercoledì 2 marzo 2022, va in onda un'altra puntata di Matrimonio a prima vista (Real Time, ore 21,25). La nuova edizione partita lo scorso 16 febbraio tre coppie come negli anni precedenti. Nei primi episodi c'è stata la celebrazione dei matrimoni e poi le coppie sono partite per il viaggio di nozze. Ora - con il ritorno alle rispettive basi - l'esperimento del format televisivo che porta all'altare tre coppie senza che marito e moglie si siano mai conosciuti prima, poi dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o chiedere il divorzio.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono le tre coppie: i concorrenti

Il primo incontro non ha visto grande entusiasmo nelle tre coppie, a parte quella formata da Mattia e Cristina che ha mostrato la volontà di provarci sino in fondo. Di sicuro sta crescendo il rapporto tra Antonio e Giorgia, dopo i sorrisi e le risate del nachetto nuziale, i due hanno approfondito molto la loro conoscenza durante il viaggio di nozze analizzando il concetto di amore. Antonio ha palesato il fatto di volersi godere ben oltre il rapporto amichevole. Tornando a Mattia e Cristina, lei non è rimasta particolarmente colpita dall’aspetto fisico dell’uomo e ha palesato i suoi dubbi dietro le quinte. Ma durante la cerimonia e in particolare durante il servizio fotografico sono entrati subito in sintonia. La complicità è cresciuta in viaggio di nozze. Sembrerebbe che fra i due il matrimonio, al momento almeno, stia andando per il verso giusto.

Tutto da seguire il percorso tra Gianluca e Giorgia. Perché se le altre due coppie sembrano percorrere schemi classici, questa formata da Gianluca e Giorgia potrebbe stupire tutti. I due continuano a studiarsi e nel loro confrontarsi le schermaglie non mancano ("il lato estetico non è la cosa che mi ha colpito" ha detto lui). La sensazione però è che la coppia possa riservare sorprese. D'altronde sono proprio gli opposti ad attrarsi...

