Stasera in tv DiMartedì su La7: le anticipazioni e gli ospiti di Giovanni Floris

Stasera in tv, martedì 1 marzo, su La7 classico appuntamento con DiMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris, uno dei cavalli di battaglia della rete. Puntata quasi interamente dedicata alla tragedia della guerra in Ucraina. La situazione è sempre più drammatica. L'esercito russo sta continuando a bombardare gran parte del Paese, i profughi saranno milioni e numerose altre nazioni temono che sia soltanto la punta dell'iceberg e che seguiranno ulteriori aggressioni. Ogni giorno aumentano gli esperti e gli osservatori che considerano possibile una nuova guerra mondiale. Sarebbe un disastro totale, anche perché la Russia ha persino minacciato l'uso delle armi nucleari e i suoi governanti continuano a puntare il dito contro l'Europa.

Una situazione drammatica che si riflette pesantemente sull'economia di tutto il mondo. Non solo su quella russa, che deve fare il conto con le pesanti sanzioni decise dai paesi dell'Unione europea, e su quella ucraina, sotto attacco, ma anche su quelle di tanti altri paesi costretti a subire l'aumento dei prezzi di alcuni beni di primaria importanza. E non manca il terrore degli investitori che si tirano sempre indietro nei momenti di incertezza. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Europa non aveva mai vissuto un momento tanto difficile quanto drammatico.

Anche l'Italia è coinvolta. Non solo come paese dell'Unione Europea e quindi in prima linea sulle sanzioni e sulla cessione di armi all'Ucraina, ma perché dalla Russia arriva il 43% del gas di cui ha bisogno il Paese. Il prezzo è aumentato in maniera notevole nelle ultime settimane, ma c'è il fondato timore che Vladimir Putin chiuda i rubinetti e costringa il Paese a vivere una clamorosa crisi enegetica. Saranno questi i temi al centro della puntata di DiMartedì. Numerosi e autorevoli gli ospiti, come accade ogni settimana. Soltanto poco prima della puntata vengono ufficializzati esperti, commentatori, giornalisti, politici e opinionisti che partecipano alle discussioni nel salotto di Giovanni Floris. Questa sera in studio Luigi Di Maio, ministro degli esteri.

