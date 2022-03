Ema Stokholma, chi è la conduttrice e scrittrice amica di Andrea Delogu che da piccola ha subito maltrattamenti. Il fidanzato era Gemitaiz

01 marzo 2022 a

A Stasera tutto è possibile, oggi martedì 1 marzo, ci sarà anche Ema Stokholma. La conduttrice e scrittrice francese, all'anagrafe Morwenn Moguerou, è nata dopo una breve relazione tra un ragazzo italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una ragazza francese con cui cresce insieme al fratello maggiore. Ma la sua infanzia è caratterizzata proprio dalla madre, che violenta continuamente sia lei che il fratello. Racconterà della sua infanzia nel libro Per il mio bene. A 15 anni riesce a scappare e raggiunge il padre a Roma, ma dopo pochi mesi si rende indipendente. Entra nel mondo della moda e in seguito in quello della musica, come dj, facendosi chiamare con lo pseudonimo di Ema Stokholma.

In seguito, nel 2013 esordisce in tv mentre nel 2015 inizia a lavorare come speaker a Rai Radio 2. In questi anni conosce Andrea Delogu, e tra le due si instaura subito un rapporto di grande amicizia. Le due hanno raccontato il loro rapporto in un incontro nel 2021, La forza dell’amicizia, condotto da Elvira Serra e Irene Soave. "Forse l’Infanzia particolare e difficile che entrambi abbiamo avuto ci ha unito e ci ha portato a capirci. Finché non è arrivata lei non sapevo cosa fosse l’amicizia, ho capito che era un pezzo di me quando sono stata male: ho sofferto di depressione, è stata dura, ma lei c’era. A volte quando stavo male lei era anche quella che mi diceva Però zia, che rottura starti dietro e mi spronava a tirarmi fuori ma senza mai giudicarmi. Questa non è un’amicizia, questa è Sparta! Perché lei mi ha resa forte, mi ha aiutato ad alzarmi tante volte".

Lato vita privata, è stata fidanzata con il rapper Gemitaiz: adesso non si sa se abbia o meno un nuovo compagno.

