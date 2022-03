L'Eredità, oggi 1 marzo la nuova campionessa è Francesca da Foligno. Alla Ghigliottina sbaglia Tribunale

01 marzo 2022 a

La nuova campionessa de L'Eredità, martedì 1 marzo, è Francesca, la giovane ragazza di Foligno laureata in Comunicazione ed impresa - con il sogno di veder valorizzato il territorio dell'Umbria con un connubio tra uomo e animali - che lavora nel ruolo di web content editor. E' arrivata alla Ghigliottina del quiz game di Rai 1, in onda prima del Tg1 delle 20 tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Condotto da Flavio Insinna, tiene incollati davanti alla tv numerosi telespettatori.

Alla Ghigliottina, Francesca è arrivata con 230 mila euro e ha dovuto legare le seguenti parole: Chiamare, Presidente, Ci vediamo, Libertà e Militare. Non avendo mai dimezzato, ha giocato per il bottino pieno scrivendo la parola Casa, mentre in realtà la parola corretta era Tribunale. Francesca ci riproverà domani mercoledì 2 marzo.

Al Triello, Francesca ha sconfitto Eliana e Alessio rispondendo Criminale in tuta nera alla domanda: "Il fumetto Spiderman - L'uomo ragno, che esordì in Italia nel 1967, racconta le avventure di chi?".

