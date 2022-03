Emanuele Filiberto di Savoia, chi è: la moglie Clotilde, le figlie e il tumore. Le esperienze a Sanremo, Ballando con le stelle e Amici

01 marzo 2022 a

a

a

A Stasera tutto è possibile, oggi martedì 1 marzo, ci sarà anche Emanuele Filiberto di Savoia, uno degli ultimi eredi della casa reale. Figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria, infatti, Emanuele Filiberto è nipote dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. La sua posizione nella linea di successione della casa reale, comunque, non è riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Nato in Svizzera, a Ginevra, nel 1972, a causa del regime di esilio previsto dalla Costituzione repubblicana per i discendenti maschi degli ex re d'Italia, Emanuele Filiberto ha fatto il suo primo ingresso in Italia soltanto alla fine del 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull'esilio.

Stasera tutto è possibile, oggi 1 marzo nuova puntata in tv su Rai 2. Gli ospiti di Stefano De Martino

Nel 2009 partecipa come concorrente alla quinta edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Natalia Titova, vincendo il talent di Rai 1. L'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con Pupo e il tenore Luca Canonici con la canzone Italia amore mio. La canzone non piace al pubblico, che lo fischia, e viene eliminata dalla gara ma viene ripescata dal televoto popolare e si classifica in seconda posizione. Nel 2019 ha partecipato come concorrente ad Amici Celebrities, mentre nel 2021 fa parte della giuria del serale durante la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, insieme a Stefano De Martino e Stash Fiordispino.

Marino Bartoletti e l'amicizia con Lucio Dalla. Chi è il giornalista: dalla lotta contro un tumore alla morte della moglie

Lato vita privata, è sposato con l'attrice francese Clotilde Courau dalla quale ha avuto due figlie, Vittoria Chiara e Luisa. Di recente, ha dichiarato di aver avuto un tumore ai seni paranasali, e tra il 2011 e il 2019 si è sottoposto a varie operazioni per asportarlo.

Pierdavide Carone e Lucio Dalla, a Sanremo con Nanì. Chi è il cantante uscito da Amici: la lotta al tumore e la morte del padre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.