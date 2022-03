Stasera in tv martedì 1 marzo su Rete 4 Fuori dal coro sulla guerra: anticipazioni e ospiti

01 marzo 2022 a

Stasera in tv, martedì 1 marzo, su Rete 4 puntata di Fuori dal coro dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo. Il giornalista e conduttore Mario Giordano dedica gli approfondimenti al conflitto che sta stravolgendo mezzo mondo. Gli aggiornamenti minuto per minuto della guerra, con collegamenti dalle città coinvolte, saranno al centro del nuovo appuntamento della trasmissione dedicata alla cronaca, alla politica, all'economia e alla cultura.

Nella puntata di questa sera ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze e alle storie dei tanti cittadini che sono coinvolti nel conflitto: da chi è bloccato in Ucraina e non riesce a rientrare in Italia, a chi vive nel nostro Paese ed è preoccupato per la propria famiglia che è rimasta nei territori sotto assedio, fino a chi ha deciso di lasciare l'Italia per tornare in patria a combattere contro gli invasori russi. Nel corso della serata è annunciato anche un approfondimento sulle conseguenze economiche ed energetiche della guerra, con un reportage per cercare di capire quali scelte della politica degli anni passati abbiano portato l’Italia a dipendere per oltre il 40% dal gas russo e quali possibili vie si potrebbero intraprendere ora per cercare materie prime ed energie alternative.

Sono numerosi gli esperti convinti che la crisi economica presto inizierà a farsi sentire in maniera ancora più decisa. Ha già messo a dura prova le famiglie e le imprese, ma i margini di peggioramento sembrano notevoli. C'è poi il problema dei profughi. Secondo le prima analisi rischiano di essere milioni e milioni. Quali paesi li accoglieranno? Quali sono le emergenze da affrontare? E i bambini? E gli orfani? La puntata di questa sera si annuncia particolarmente intensa, sia per i collegamenti con l'Ucraina che per i commenti degli opinionisti e degli esperti che saranno presenti in studio. Come al solito non mancheranno le polemiche.

