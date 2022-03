Stasera in tv 1 marzo, su Rai 3 torna Cartabianca: ospiti e anticipazioni

01 marzo 2022 a

Stasera in tv, martedì 1 marzo, come tutte le settimane su Rai 3 è in programma Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer che si occupa di attualità, in particolare di politica, economia e cronaca. Ovviamente la puntata di stasera è dedicata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. Cartabianca cercherà di fare il punto sui combattimenti, ma anche sul lavoro diplomatico che i Paesi stanno cercando di portare avanti per fermare il conflitto. Sono previsti collegamenti con gli inviati di guerra e commenti in studio di esperti e politici.

Ovviamente si parlerà anche delle conseguenze non solo del conflitto armato, ma anche delle sanzioni che sono state stabilite dall'Unione Europea e che colpiranno duramente la Russia. Quali saranno gli effetti sul mercato globale? Quali quelli sul nostro Paese? Le bollette sono destinate ad aumentare ancora? E così dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi? Davvero c'è la possibilità che il conflitto si estenda ad altri paesi? Sono alcune delle domande a cui gli ospiti cercheranno di dare risposte, nella consapevolezza che davanti a una guerra del genere qualsiasi previsione ha un'alta percentuale d'errore. Non è forse vero che tutti consideravano quelle russe semplici minacce?

Come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti, ufficializzati soltanto via sociale a poche ore dalla trasmissione.

