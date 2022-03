Stasera tutto è possibile, oggi 1 marzo nuova puntata in tv su Rai 2. Gli ospiti di Stefano De Martino

01 marzo 2022 a

Nuovo appuntamento, il terzo, questa sera in tv su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Si tratta della settima edizione del comedy show più esilarante della tv. Tanti giochi in cui personaggi del mondo dello spettacolo si mettono alla prova, con l'unico scopo di portare sorrisi e buonumore nelle case degli Italiani. Alla conduzione il ballerino, ex concorrente di Amici, Stefano De Martino.

Alle 21,20 quindi arriva il terzo appuntamento stagionale. La puntata odierna sarà a tema Una notte al Museo e sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli ci saranno come ospiti Elettra Lamborghini, Emanuele Filiberto, Saverio Raimondo, Valeria Graci, Ema Stokholma e l’imitatore Claudio Lauretta.

Al fianco del conduttore De Martino ci saranno, come da tradizione, gli ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Sandra Milo e Maria De Filippi. Come sempre, tanti i giochi che si succederanno nel corso della puntata: dal nuovo Chiuditi sesamo al classico Segui il labiale, passando per Freeze Dance, Serenata Step, Do Re Mi Fa Male, fino all’immancabile Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Come sempre, l’unica regola di questo feeling good show è divertirsi e divertire, in una serata all’insegna del buonumore e dell’allegria. Il format piace ed è stato prodotto in numerosi paesi. Stefano De Martino è molto abile nella conduzione e ormai è diventato il punto di riferimento di Stasera tutto è possibile. Tra l'altro è molto amato dai suoi fan che lo seguono con attenzione non soltanto in televisione, ma anche sui social dove i follower sono sempre di più.

