Chernobyl, chi era Aleksandr Akimov: il supervisore del reattore che esplose

Chi era Aleksandr Akimov? Che ruolo ebbe nel disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto in Ucraina il 26 aprile 1986? Quella tragedia sconvolse il mondo e a distanza di decenni ancora non è chiaro il quadro delle vittime immediate e di quanti hanno perso la vita in seguito per le conseguenze dell'incidente. Aleksandr Akimov ebbe un ruolo decisivo in quella tragica vicenda. Era il supervisore del turno di notte del reattore numero 4. Stasera, lunedì 28 febbraio, La7 ripropone la serie tv. Akimov è interpretato da Sam Troughton.

Nel corso di quelle drammatiche ore cercò di informare Dyatlov che la situazione stava sfuggendo loro di mano, sforzi che si rivelarono inutili. Mise in atto la procedura prevista per la fase di emergenza, con il risultato di far esplodere il reattore. Non sapeva del difetto di progettazione e costruzione e non aveva inoltre le conoscenze necessarie per gestire la situazione che si era venuta a creare. Dopo l'esplosione andò insieme a Toptunov ad aprire manualmente le pompe idrauliche, esponendosi a livelli di radiazioni fatali. Due settimane .

