L'Eredità, Alessio ancora campione nella puntata del 28 febbraio 2022. Protagonista anche Francesca di Foligno

Alessio ancora campione a L'Eredità, il quiz game di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda ogni giorno nella fascia che precede il telegiornale della sera. Una puntata tirata quella di oggi lunedì 28 febbraio 2022 che ha visto primeggiare, per l'ottava volta, il ragazzo di 18 anni studente del liceo linguistico Kant di Roma. Protagonista della puntata è stata anche una concorrente umbra: Francesca di Foligno. Laureata in Comunicazione ed impresa - con il sogno di veder valorizzato il territorio dell'Umbria con un connubio tra uomo e animali - lavora nel ruolo di web content editor.

In cosa si confrontano per lavoro i professionisti degli esporta, la risposta videogiochi manda nuovamente in finale il campionissimo Alessio che ha caratterizzato questo mese di febbraio in cui ha centrato ben otto volte l'accesso alla Ghigliottina su quattordici puntate. Al triello infatti il giovane campione ha la meglio proprio su Francesca ed Eliana, quest'ultima campionessa nella puntata di sabato.

Alessio inizia la Ghigliottina con 100mila euro ma - dopo un solo dimezzamento - gioca per 50mila euro. Le parole da unire sono uovo, gigante, foto, carta e nero. Il campione prova a risolvere il gioco con la parola gallina, ma la soluzione era seppia. Stavolta niente montepremi.

