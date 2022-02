Chernobyl, chi era Valery Legasov: prima raccontò la verità poi si tolse la vita

28 febbraio 2022 a

La7, nel pieno della guerra tra Ucraina e la Russia, torna a proporre la serie sul disastro nucleare di Chernobyl. Lo fa a partire da questa sera, lunedì 28 febbraio: saranno trasmesse tre delle cinque puntate di una fiction che ha ottenuto premi su premi e che viene considerata una delle migliori della storia della televisione. Racconta nei particolari ciò che accadde il 26 aprile 1986, quando si verificò l'incidente nucleare. Un evento che ha sconvolto il mondo e i suoi equilibri. Molti furono gli errori umani e i protagonisti, alcuni involontari. Tra i personaggi positivi c'è sicuramente Valery Legasov, l'esperto di chimica atomica chiamato dal Cremlino per gestire al meglio le conseguenze dell'esplosione interpretato da Jared Harris.

La storia dell'eroe Alexei Ananenko: l'uomo che evitò la seconda esplosione

Legasov fece quanto in suo potere per evitare la catastrofe ecologica e umana, ma anche per cercare di raccontare al mondo intero la verità. Costretto a omettere informazioni fondamentali e in certi casi addirittura a mentire. Visse molto male la pressione psicologica causata dal suo coinvolgimento nel post-disastro. Successivamente dire la verità gli costò caro: non venne eliminato fisicamente da Kgb, ma venne allontanato da tutto e da tutti e, dopo due anni dall'esplosione, si tolse la vita. Post mortem, otto anni dopo, gli venne conferito il titolo di Eroe della Federazione Russa. La serie Chernobyl racconta il personaggio con grande attenzione, non tralasciando i particolari.

