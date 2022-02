Chernobyl, chi è Boris Shcherbina, il vice primo ministro capo della commissione d'inchiesta

28 febbraio 2022 a

a

a

Il disastro nucleare di Chernobyl, avvenuto il 26 aprile 1986, torna a essere raccontato su La7. Ancora una replica per la splendida e super premiata serie, stasera in tv, lunedì 28 febbraio 2022, le prime tre puntate. Un lavoro cinematografico ben fatto, perfetto sotto alcuni punti di vista, in cui vengono raccontati i protagonisti di quei difficili giorni che fecero tremare mezzo mondo.

Il disastro di Chernobyl, La7 ripropone la serie

Tanti i personaggi che la serie tv mette in evidenza, tra questi anche Boris Shcherbina, interpretato da Stellan Skarsgård, il vice Primo Ministro che fu a capo della commissione d'inchiesta che cercò di capire cosa era realmente accaduto nella centrale nucleare e se quel disastro poteva essere evitato. Prima in contrasto con Legasov, poi al suo fianco quando le cose stavano per precipitare, una ricostruzione ben fatta che aiuta a comprendere quale fu il ruolo del vice primo ministro. Il vero Shcherbina è morto nel 1990, all'età di 70 anni, per problemi di salute quasi sicuramente dovute all'esposizione prolungata alle radiazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.