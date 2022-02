Chernobyl, la storia dell'eroe Alexei Ananenko: l'uomo che evitò la seconda esplosione | Video

28 febbraio 2022 a

La tragedia di Chernobyl resta il peggiore incidente nucleare della storia. La serie trasmessa da La7, che questa sera, lunedì 28 febbraio, viene proposta ancora una volta in replica, ha riacceso l'attenzione su quella catastrofe e su quanto accadde in quei disastrosi giorni e nel periodo seguente. Ancora oggi quella terra paga le conseguenze. Non è stato mai possibile nemmeno stilare un bilancio completo e definitivo delle vittime. La7 ha riproposto anche il racconto di Alexei Ananenko l'eroe che a Chernobyl evitò la seconda esplosione quando l'allora giovane ingegnere, insieme ad altri due tecnici, scese nelle piscine di sicurezza della centrale, il cui reattore era appena esploso, evitando una ulteriore deflagrazione: "Ho solo obbedito a un ordine.

Non ci avvertirono dei rischi", ha raccontato. Clicca qui per ascoltare la testimonianza di Alexei Ananenko. La sua fu una missione non soltanto importante, ma fondamentale per evitare un ulteriore peggioramento della situazione. Chernobyl è tornata prepotentemente sulle pagine della cronaca a causa del drammatico conflitto tra l'Ucraina e la Russia, che ha invaso il paese. L'esercito ucraino ha cercato in tutti i modi di difendere la città di Chernobyl e quello che resta della centrale, ma i soldati russi sono riusciti a conquistare il sito, ritenuto ancora oggi estremamente pericoloso. L'ipotesi paventata da Putin di far uso delle alrmi nucelari, ha fatto alzare ulteriormente il livello di guardia e con esso la preoccupazione.

La7 ha quindi deciso di replicare ancora una volta la serie tv dedicata al disastro di Chernobyl e considerata una delle fiction meglio riuscite della storia della televisione. Non solo perché ripercorre un momento storicamente importante per il mondo intero, ma perché lo fa in maniera attenta e minuziosa, curando i particolari e avvicinandosi a quella che è la verità storica di un incidente che ancora oggi lascia il segno.

