Chernobyl, stasera lunedì 28 febbraio su La7 la serie dedicata al disastro nucleare

In piena guerra Ucraina - Russia, stasera in tv, lunedì 28 febbraio, La7 ripropone in prima serata tre episodi di Chernobyl, serie cult ispirata al più grave incidente nucleare della storia. E' considerata una delle più belle fiction di sempre, in grado di fare incetta di premi. Il 26 aprile 1986 a Chernobyl, in Ucraina, si verificò il più grave incidente nucleare della storia del pianeta. Costò la vita a migliaia e migliaia di persone. Ancora è impossibile avere un bilancio reale. I morti accertati sono 66, secondo l'Onu invece almeno 4mila. Il Partito Verde Europeo parla di 30-60 mila e Greenpeace addirittura di sei milioni. Gli sfollati furono più di 115 mila. Responsabile della catastrofe il personale della centrale per un errore umano e la cattiva progettazione della centrale nucleare.

Dopo il successo avuto su Sky Atlantic, la miniserie è stata guardata da milioni di italiani quando è stata trasmessa in chiaro la prima volta su La7. Stasera vengono nuovamente replicate le prime tre delle cinque puntate. E' una delle serie più premiate della storia della televisione: Emmy, Tca Award, Gotham Independent Film Awards, Golden Globe, Satellite Award, Producers Guild of America Awards, Grammy Award. Praticamente tutti i principali riconoscimenti.

Importanti riconoscimenti non solo perché racconta nei minimi particolari ciò che accadde in quei giorni (ovviamente in parte ricostruito), ma anche perché la realizzazione è stata di altissimo livello e la fiction tiene lo spettatore letteralmente rapito davanti allo schermo. Basti pensare che dopo la messa in onda, le prenotazioni per le visite turistiche nell'area della Centrale nucleare sono aumentate del 40%. In questi giorni Chernobyl è stata teatro di scontro tra le truppe ucraine e quelle russe. Le prime hanno fatto di tutto per cercare di tenere il controllo della città che però alla fine è caduta.

