Freedom - Oltre il confine, stasera lunedì 28 febbraio su Italia 1. Le anticipazioni

Stasera in tv, lunedì 28 febbraio, su Italia 1 nuovo appuntamento con Freedom – Oltre il Confine. Un altro viaggio tra i misteri, il passato e il futuro condotto da Roberto Giacobbo. Inizio alle ore 21.20. Vediamo di cosa si occuperà la puntata di stasera. Il programma inizia il viaggio da Torino per raccontare la straordinaria storia dei fratelli Achille e Giovanni Battista Judica Cordiglia. Sono radioamatori che tra gli Anni ’50 e ’60 intercettarono segnali dallo spazio, nel mezzo della sfida della Guerra Fredda tra Urss e Usa. La storia di un’intera famiglia che finì per intrecciarsi con le trame oscure della più affascinante gara del XX Secolo: la corsa alla conquista dello Spazio. Subito dopo Freedom torna a Lisbona, capitale del Portogallo, per raccontare una storia legata al Cammino di Santiago. Una teoria sostiene che un antico popolo sarebbe arrivato sulle coste europee dell'Oceano Atlantico percorrendo il Cammino al contrario. Forse sono stati loro i primi abitanti del continente europeo.

Nalla Laguna Veneta visita ad un luogo che per tanto tempo è stato dedicato all'internamento e alla cura di pazienti affetti da malattie mentali. E' l'ex Manicomio di San Servolo. Giacobbo spiega come venivano affrontate in passato le patologie mentali. Tra tecniche e terapie, emerge come il confine tra la cura e la repressione violenta sia sempre stato molto sottile. In Sicilia, nell’Isola di Mozia, oggi San Pantaleo, per millenni sono arrivati popoli provenienti da tutto il mondo. I primi furono i Fenici. Lorenzo Nigro e Rodolfo Negri spiegano gli importanti risultati raggiunti grazie alla collaborazione tra archeologia e biologia.

Ancora una volta alla scoperta dei segreti della mente. A chi non è capitato di aver aiutato qualcuno e aver ricevuto in cambio rancore e ingratitudine? Stavolta verrà spiegata la Sindrome rancorosa del beneficato. Con Giacobbo, Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice, che all'argomento ha dedicato uno studio. Infine un Museo in 10 minuti, Freedom va ad Alessandria, per vedere i tesori e le curiosità celate dal Museo Etnografico della Gambarina, conosciuto come il Museo C’era una Volta.

