Lina Siciliano, chi è l'attrice cresciuta in una casa famiglia: l'amore per il figlio Luca

Lina Siciliano ospite di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. L'attrice è la giovane protagonista del film presentato nella sezione Panorama della Berlinale è all'esordio sul grande schermo con un ruolo importante nel film Una femmina. L'attrice, che ha recitato la parte di Rosa, la protagonista della storia diretta da Francesco Costabile, è una giovane donna calabrese, proprio come il suo personaggio.

Se è vero che gli esordi non si scordano mai, la prima volta sul grande schermo di Lina Siciliano è stata certamente indimenticabile. L'attrice, scelta quasi immediatamente da Costabile, anche lui dietro la macchina da presa per il suo primo lungometraggio, è approdata su uno dei red carpet più prestigiosi del mondo grazie ad un ruolo importante, di quelli che a certe colleghe capitano solo dopo molti anni di pellicole meno significative. Ma se Una femmina ha suscitato tanta attenzione da parte degli spettatori della kermesse tedesca, che notoriamente ospita cinema d'autore e pellicole di un certo peso, parte del merito va attribuito alla sua straordinaria protagonista, eroina in una terra ingrata, avvelenata dalla malavita.

Ma chi è Lina Siciliano? Originaria di Cariati, in provincia di Cosenza, 26 anni, è cresciuta in una casa famiglia. L'attrice, che oggi risiede a Napoli dove vive con la sua nuova famiglia e il piccolo Luca, nato poco prima dell'inizio delle riprese, è stata scelta dal regista in quanto attrice non professionista. Da poco ha aperto un profilo social su Instagram.

